Guglielmotti | ritrovato il sommergibile silurato dagli alleati Un destino già scritto

ilfattoquotidiano

: Ritrovato il sommergibile Guglielmotti dopo oltre 100 anni dall'affondamento. Comunicato stampa nr. 115 ?… - ItalianNavy : Ritrovato il sommergibile Guglielmotti dopo oltre 100 anni dall'affondamento. Comunicato stampa nr. 115 ?… - Agenzia_Ansa : Dopo un secolo ritrovato il #sommergibile #Guglielmotti. LE FOTO Affondato il 20 marzo 1917, ritrovato da cacciamin… - Corriere : Ritrovato il sommergibile #Guglielmotti, affondato nel 1917 per errore -

(Di martedì 7 agosto 2018) Gugliemotti, chi era costui? Alberto, figlio di Lorenzo – ufficiale della Marina Pontificia – era stato battezzato Francesco. All’ingresso nell’Ordine dei domenicani (1827) scelse Alberto in onore di Sant’Alberto Magno, dottore della Chiesa. Pubblicò una ponderosa storia della marineria pontifica oltre al saggio che lo rese famoso, Marc’Antonio Colonna alla battaglia di Lepanto, evento chiave del confitto tra cristiani e ottomani (1471). Attorno alla figura di questo dotto religioso, filologo e storico navale pontificio e poi sabaudo, la Regia Marina creò un vero e proprio culto, riconoscendogli il merito di “aver rimesso in fiore le voci e le frasi del linguaggio marino e militare usato a Roma, a Pisa, a Livorno e per tutta la penisola, onorata e non piccola parte del nostro patrimonio artistico e letterario”, per liberarsi “dalla miseria e dalla vergogna di andare ...