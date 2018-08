Grecia | resta allerta incendi

Grecia : cane sopravvive agli incendi restando nascosto in un barbecue per una settimana : L'animale è stato trovato da un gruppo di soccorritori: è ustionato e malnutrito, ma non corre nessun pericolo.Continua a leggere

Incendi in Grecia : identificate 70 vittime - restano 14 dispersi : identificate finora 70 vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica, in Grecia, secondo quanto riportano i vigili del fuoco locali. Ancora 14 i dispersi. Gran parte delle persone sono morte per le fiamme, ma una parte è annegata per sfuggire al rogo che ha ridotto in cenere la località turistica di Mati. I sommozzatori stanno cercando altri corpi in mare. L'articolo Incendi in Grecia: identificate 70 vittime, restano 14 dispersi ...