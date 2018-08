“Grazie a lui” Bologna | Riccardo | poliziotto eroe che ha evitato la strage Cosa ha fatto

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) Sono venuto qui per accertare personalmente le conseguenze sulle persone, le cose e i luoghi e posso dire che, rispetto a quelle che potevano essere, possiamo ritenerci fortunati. E’ una tragedia senza dubbio, ma i feriti sono in via di guarigione, la situazione è sotto controllo. Ringrazio la macchina dei soccorsi che è stata fantastica, e il personale sanitario”. Così il premier Giuseppe Conte, all’uscita dall’ospedale Maggiore didove ha visitato i feriti dell’incidente di ieri sulla tangenziale, all’altezza di Borgo Panigale. “Essere qui è un modo per essere vicino alle persone e ai loro familiari, – ha aggiunto Conte – testimoniare la vicinanza del governo alle persone che hanno sofferto questa situazione”. Sono arrivati, per salutare i ricoverati, anche il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone e il ...