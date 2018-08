Governo | Brunetta | “M5s detta agenda economica statalista e dirigista Sono buoni a nulla

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Contro il piano del Governo si schiera anche Brunetta (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Contro il piano del Governo si schiera anche Brunetta. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:31:00 GMT)

Tria su reddito di cittadinanza e flat tax/ Ultime notizie Governo. Brunetta : ora si svenderanno i Btp : Manovra Economica, accordo Tria e Conte: "sì al reddito di cittadinanza e flat tax". Ultime notizie, Governo Lega-M5s: "i fondi ci sono", ma restano dubbi sulla tenuta(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:56:00 GMT)

La gufata spudorata di Brunetta : Questo Governo cadrà in autunno per… : La gufata spudorata di Brunetta: Questo governo cadrà in autunno per… Dopo la gufata dei Berlusconi dove preannunciava la caduta del… L'articolo La gufata spudorata di Brunetta: Questo governo cadrà in autunno per… proviene da Essere-Informati.it.

Renato Brunetta - la gufata spudorata : 'Il Governo cadrà in autunno per lo spread' : Secondo il deputato azzurro Renato Brunetta , in autunno lo spread farà cadere il governo .' Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovrebbero rinunciare a faraonico programma', afferma. L'azzurro, insomma, ...

Governo : Brunetta - dilettanti allo sbaraglio che seminano panico : ... Tav, Ilva, Alitalia, gasdotto Tap, tutti provvedimenti dirigisti, statalisti, pauperisti, che vanno contro il buon andamento dell'economia e contribuiscono a dare dell'Italia l'immagine di un Paese ...

Governo : Brunetta - dilettanti allo sbaraglio che seminano panico : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – ‘Siamo di fronte ad un autentico disastro, con messaggi destabilizzanti che provengono dai temi centrali dell’azione di Governo: Tav, Ilva, Alitalia, gasdotto Tap, tutti provvedimenti dirigisti, statalisti, pauperisti, che vanno contro il buon andamento dell’economia e contribuiscono a dare dell’Italia l’immagine di un Paese poco credibile”. Lo afferma Renato Brunetta, di ...

Brunetta : 'Il Governo non arriva alle elezioni europee - era meglio rivotare a luglio' : Nella puntata di questo 23 luglio della trasmissione Omnibus su La7 è intervenuto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia giunto alla terza Legislatura in Parlamento ed ex ministro della Pubblica Amministrazione, il quale ha parlato di alcuni aspetti politici ed economici che potrebbero minare la durata del Governo Conte e si è soffermato pure sulla situazione della FCA ex Fiat dopo l'uscita di scena di Marchionne. Vediamo meglio che cosa ha ...

Governo : Brunetta - Salvini torna a casa - i grillini sono eversivi : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “A Salvini voglio dire due cose. Come ministro degli Interni lo preferirei al Viminale dalla mattina alla sera e non in giro a far campagna elettorale. La sua posizione politica ha cambiato natura. Un ministro degli Interni deve fare quello e non il capo politico. E’ un problema di principio”. Così Renato Brunetta, di Fi, in un’intervista a Rainews24.“Anche io giro il Veneto per ...

Governo : Brunetta - Salvini ha tradito - dovevamo andare noi da notaio : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Salvini voleva andare dal notaio prima delle elezioni per garantirsi da un possibile inciucio con la sinistra di Berlusconi. Rispondo con un sorriso. Forse bisognava andare dal notaio non per Berlusconi, ma per Salvini perché l’inciucio lo ha fatto lui con i 5 stelle e ce lo aveva in testa fin dalla campagna elettorale”. Lo dice Renato Brunetta, di Fi, in un’intervista a ...

Governo - all’Economia il consigliere di Brunetta Giovanni Tria. Critico della Germania ma pro cambiamento condiviso : A Bruxelles hanno poco da festeggiare. Sarà anche scampato il “pericolo” dell’arrivo al Tesoro dell’euroscettico Paolo Savona. Ma la prospettiva dell’incarico all’economista romano Giovanni Tria promette di aprire in Europa un nuovo fronte di battaglia fra le “cicale del Sud” e le “formiche del Nord”. Classe 1948, il futuro inquilino di via XX Settembre è un laureato in giurisprudenza che, per pensiero e scritti, è ...

