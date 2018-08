Gli pneumatici del futuro si testano nello spazio

F1 - Vettel fa chiarezza : “Guai con Gli pneumatici ribassati? Il problema in Spagna non furono le gomme” : In vista del Gp di Francia, il pilota tedesco ha tranquillizzato i tifosi sottolineando come la Ferrari non soffra gli pneumatici ribassati La vittoria ottenuta in Canada è ormai il passato, la Ferrari si concentra adesso sull’ottavo appuntamento del calendario di Formula 1 che si svolgerà sul circuito di Le Castellet. Photo4 / LaPresse Per il Cavallino si tratta di un esame importante, dal momento che la Pirelli porterà in Francia ...