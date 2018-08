Gli atleti transgender potranno iscriversi ai CrossFit Games

Atletica – Campionati Europei di Berlino - tutti Gli azzurri in gara mercoledì 8 agosto : Kevin Ojiaku sogna una medaglia nella finale del salto in lungo, nel pomeriggio in pedana Vallortigara, Trost e Rossit nell’alto mercoledì 8 agosto, l’Italia sarà in finale agli Europei di Berlino nel salto in lungo con Kevin Ojiaku (alle 19.40), qualificato con la quarta misura (7,90). Seconda e conclusiva giornata per i decatleti: Simone Cairoli sarà impegnato nei 110hs (alle 9.35), nel disco (10.20), nell’asta (12.15), nel ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino : è il giorno di Filippo Tortu - tutti Gli azzurri in gara oggi : Lo sprinter azzurro va a caccia insieme a Jacobs e Cattaneo di un posto nella finale dei 100 metri, in programma stasera alle 21.50 Nel pomeriggio tocca a Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Federico Cattaneo: semifinali dei 100 dalle 19.30, alla ricerca della finale che si correrà poco più di due ore dopo, alle 21.50. Il primatista nazionale, in quarta corsia, troverà alla sua destra il britannico Chijindu Ujah. Jacobs, a sua volta in quarta ...

MedaGliere Europei atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica 2018: Foto: CP DC Press / ...

Showtime ha annunciato “Shut Up and Dribble” - una docu-serie sul ruolo deGli atleti nella politica americana : il produttore esecutivo sarà LeBron James : Le rete via cavo statunitense Showtime ha annunciato una nuova docu-serie divisa in tre parti sul ruolo degli atleti professionisti nella politica americana degli ultimi anni. Il titolo sarà Shut Up and Dribble, che si rifà a un commento della presentatrice Laura The post Showtime ha annunciato “Shut Up and Dribble”, una docu-serie sul ruolo degli atleti nella politica americana: il produttore esecutivo sarà LeBron James appeared ...

Atletica - Europei 2018 : tutti Gli azzurri in gara martedì 7 agosto. Orari e programma delle gare

Atletica - Europei 2018 : le finali di oggi (7 agosto). BattaGlie sui 100m con Schippers e Hughes - Tortu ci prova. Fajdek e Storl per dominare - c’è la marcia : Ricca giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera: oggi martedì 7 agosto si assegnano ben sette titoli. Si parte al mattino con le 50 km di marcia, poi in serata lo show dei 100 metri di entrambi i sessi affiancati da due concorsi di lanci e dalla gara più lunga in pista. Analizziamo nel dettaglio le finali previste oggi all’Olympia Stadium di Berlino. 50 KM DI marcia (MASCHILE) – Clicca qui per la presentazione dettagliata ...

Atletica - Europei 2018 : tutti Gli azzurri in gara martedì 7 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi martedì 7 agosto sarà una delle giornate più importanti per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera. Scende in pista infatti Filippo Tortu, una delle nostre carte più importanti per le medaglie: il velocista va a caccia del podio sui 100 metri, c’è grande attesa per il brianzolo che sfiderà Hughes e Vicaut ma attenzione anche all’altro azzurro Marcell Jacobs. Possiamo essere outsider nella 50 km di marcia con ...

Atletica – Europei 2018 - Gli sprinter in conferenza stampa : ”Berlino la gara più importante” : Le parole degli sprinter alla vigilia della semifinale dei 100. Il presidente FIDAL Giomi e il DT Locatelli: “Italia in cerca di conferme”. De Luca e Crippa pronti alla 50km e ai 10.000 Parlano i protagonisti azzurri a poche ore dall’inizio dei Campionati Europei di Berlino. Nella conferenza stampa di apertura a Casa Atletica Italiana, dalla super vista panoramica dell’undicesimo piano del Golden Tulip Hotel, hanno ...

Atletica - Europei 2018 : Gli avversari di Filippo Tortu ai raggi X. Spauracchi Vicaut e Hughes - frecce nere da 9.91 : Filippo Tortu va a caccia della medaglia pesante sui 100 metri agli Europei 2018 di Atletica leggera, incominciati oggi all’Olympia Stadium di Berlino. Nella capitale tedesca c’è grande attesa al nostro velocista di punta, una delle carte più importanti che l’Italia si gioca in questa rassegna continentale: il roboante 9.99 corso a fine giugno a Madrid lo ha proiettato nella storia, ma il primo azzurro capace di sfondare la ...

Atletica : Tortu - voGlio almeno la finale : ANSA, - ROMA, 6 AGO - "E' stata una bella stagione ma non dimentico che il mio obiettivo quest'anno erano gli Europei, dove voglio almeno centrare la finale. Arrivo qui carico e molto voglioso di ...

Atletica - Europei 2018 : prime medaGlie dalla 50 km di marcia. Assente Diniz - Toth favorito. L’Italia vuole provarci : La 50 km di marcia maschile assegnerà le prime medaglie agli Europei 2018 di Atletica leggera nella giornata di martedì 7 agosto: partenza alle ore 08.35 anche per evitare il grande caldo che potrebbe colpire Berlino nelle ore centrali del giorno. La prova più lunga dell’intero calendario è come sempre indecifrabile e l’epilogo è più incerto che mai: lo sforzo del tacco e punta, prolungato per quasi quattro ore, potrebbe mettere allo ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : 6 agosto - inizia l’atletica! Italia da medaGlia in nuoto e ciclismo su pista! Occhio ai tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

Atletica - Europei 2018 : oggi si inizia senza medaGlie. Preliminari dei 100 metri - Tortu esentato. Tra qualifiche e batterie - cosa ci aspetta?... : iniziano gli Europei 2018 di Atletica , Berlino è pronta per ospitare la rassegna continentale della Regina degli sport che incomincerà senza assegnare medaglie. Prima giornata con soltanto un turno pomeridiano, in programma esclusivamente batterie e qualificazioni. 100 metri , MASCHILE, batterie che ci ...

Miressi - diamante in una famiGlia di atleti : oro aGli europei - "ma il primo anno neanche si era qualificato" : Il nuovo sovrano della gara regina tra le corsie viene da Moncalieri. Il padrone continentale dei 100 stile libero è un diciannovenne gigante, 202 cm x 94 kg, che non ha mai avuto paura di bruciare le