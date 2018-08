GIUCAS CASELLA CONTRO CAROL TORR Attacco alla ex | Non ti ho mai amata | hai

Domenica In : Cristiano Malgioglio e GIUCAS CASELLA ‘tradiscono’ la d’Urso : Malgioglio e Casella a Domenica In: Barbara d’Urso beffata Come tutti sapranno bene Mara Venier la prossima stagione televisiva tornerà in Rai per condurre la nuovissima edizione di Domenica In. E’ vero, che ancora non c’è stata alcuna ufficialità, ma la esuberante conduttrice ospite una decina di giorni fa a Che Tempo Che fa da Fabio Fazio l’ha fatto capire in più occasioni. Ma non è finita qua perchè proprio il ...