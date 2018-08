Gig Economy | l' occasione persa nel Decreto Dignità

Anche il governo finanzia la “Gig economy”? : Una società controllata dal ministero dell'Economia – all'insaputa del governo, probabilmente – ha finanziato una startup che utilizza figure simili ai "rider", ma con ancora meno tutele The post Anche il governo finanzia la “gig economy”? appeared first on Il Post.

Perché è l'Ilva l'alleanza più pericolosa tra la Gigi Economy e la Cgil : Roma. Intervistata dal Corriere della Sera, Susanna Camusso, ha fatto la parte della sostenitrice del governo Salvini-Di Maio sostenendo che sta andando nella "direzione giusta" dopo l'approvazione, ...

Ma quale lavoretto per giovani : l’Inps smonta i miti sulla Gig economy : Sgnam ha 300 fattorini a Bologna per le consegne di cibo a domicilio La gig economy non è un lavoro per giovani. A certificarlo è l’Inps. Nel suo ultimo rapporto annuale l’istituto di previdenza sociale evidenzia come il numero di gig workers sia più alto tra i lavoratori più adulti. Segmentando la popolazione degli occupati italiani in cinque fasce di età (18-24 anni; 25-29; 30-39; 40-49 e 50-64) l’Inps ha osservato che tra i giovani, coloro ...

Rider e Gig Economy : Orienta punta sulla somministrazione. Ecco come : Ma in un paese in cui è cambiata la politica, in cui la società è liquida e in cui è difficile ritrovarsi nelle categorie che si è sempre stati abituati a conoscere, è pensabile poter gestire gli ...

Inps : dibattito Gig Economy incentrato su rider - ma sono minoranza : I rider, i fattorini sui quali si è concentrato Luigi Di Maio nel suo primo mese da ministro del Lavoro, sono poco più di un decimo degli occupati nella gig economy, l'economia dei 'lavoretti'.

Rider - baby sitter - solf e specialisti online : ecco la carica dei 150mila lavoratori della Gig economy : Tra i nodi da sciogliere nell'era dell'economia digitale c'è l'inquadramento degli addetti tra i due poli opposti della subordinazione e della libera professione

Gig Economy - dal far west all’ingorgo di leggi : perché è difficile regolarla senza ucciderla : Fino a un anno fa, parlare di gig economy significava imbattersi in un copione fisso: i ciclofattorini a cottimo delle piattaforme in cerca di tutele, le aziende restie a fornirne perché «nessuno obbliga nessuno». Da allora il tavolo delle leggi o proposte di legge in materia ha iniziato ad arricchirsi. Anche troppo. Il problema è che è molto complicato regolare l’economia delle piattaforme di delivery, riconoscere sacrosanti diritti ai nuovi ...

Se l’analfabetismo digitale fa più paura della «Gig economy» : Il dibattito aperto da Alberto Orioli su questo giornale, soprattutto per approccio e contenuti è un ulteriore tentativo, spero fruttuoso, per riaprire con connotati post-ideologici il...

Sui rider e la Gig Economy la nuova soluzione del governo è una legge vecchia : E’ più forte di noi. La risposta ai cambiamenti o è una nuova legge, o non è. E’ quello che sta succedendo sulla tutela della categoria emergente dei cosiddetti gig-workers, i lavoratori delle piattaforme. Il governo ha proposto una regolamentazione che fa discutere, perché riconduce fenomeni nuovi

Gigi economy : Senza dubbio, tra tutti i "poteri forti" che ostacoleranno il "governo del cambiamento" e il suo "contratto", l'aritmetica sarà quello più forte e ostinato. E, nella dinamica delle forze di ...

Gig Economy : passi avanti ma il problema resta aperto : La figura del rider ha invaso recentemente la coscienza sociale del nostro Paese. L'immagine di questi lavoratori che solcano le nostre strade intorno alle ore dei pasti è divenuta l'archetipo dello sfruttamento del lavoro da parte del capitalismo digitale: il rider, la sua fatica sui pedali che si incrocia con l'algoritmo che detta i tempi delle sue prestazioni pagate a cottimo, è una figura indubbiamente potente. Ed è ...

Gig Economy - Cafiero : 'Decreto dignità boomerang per i lavoratori' : Lo stesso diritto alla disconnessione , che è balzato agli onori della cronaca prima con la riforma del lavoro francese e poi con la legge n. 81 del 2017 a regolamentazione dello smart working , è ...

Quanti sono e quanto guadagnano gli italiani della Gig economy : È questa la cornice in cui il Sole 24 Ore in edicola racconta una ricerca della Fondazione Rodolfo De Benedetti sui lavoratori dell'economia dei lavoretti, o gig economy . Tra i 23 milioni di ...

Perché le “vecchie” coop possono essere la cura ai problemi della Gig economy : Un operatore della coop Coursies bordelais (foto: Facebook) L’idea è quella di ribaltare l’ordine della gig economy. La app che ordina, il lavoratore che esegue. È il caso dei fattorini delle consegne del cibo a domicilio per Deliveroo, Foodora, Glovo o Uber Eats. Attraverso l’algoritmo l’azienda dirotta la prenotazione sullo smartphone del corriere più indicato per quel recapito, quest’ultimo scatta in bicicletta, ritira il pacco e lo consegna ...