Giappone : a giugno consumi famiglie in calo per 5° mese consecutivo : Roma, 7 ago. (AdnKronos/dpa) – Continua il calo dei consumi delle famiglie Giappone si. Nonostante le misure di forte stimolo alla crescita dell’economia del Sol Levante, messe in atto dal primo ministro Shinzo Abe, a giugno si è registrata una nuova flessione per il quinto mese consecutivo : secondo quanto riportato oggi dal ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni, il decremento è stato dell’1,2% rispetto allo ...

Giappone - in calo la produzione industriale di giugno : In calo la produzione nelle fabbriche Giappone si. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giappone se , METI ,, l'indice destagionalizzato della ...

Giappone - a giugno aumenta il tasso di disoccupazione : Teleborsa, - In aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a giugno il tasso di disoccupazione è salito al 2,5% , ...

Giappone : vendite retail cresciute dell'1 - 8% annuo in giugno : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, in giugno le vendite retail sono cresciute in Giappone dell'1,8% annuo, in netta accelerazione rispetto allo 0,6% precedente, 1,5% in aprile, e contro l'1,6% del ...