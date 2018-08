Gianni Morandi ospite di Joan Baez a sorpresa | video in Roma nun fa’ la stupida stasera

Joan Baez e Gianni Morandi sul palco insieme : Sorpresa per il pubblico presente alle terme di Caracalla di Roma durante il concerto di Joan Baez: a un certo punto mentre la leggenda del folk americano si stava esibendo in quello che di fatto è il suo addio ai palchi si è presentato Gianni Morandi. L’artista italiano con la consueta simpatia ha esclamato “Ci ho messo 50 anni per riuscire a cantare con lei, posso restare?”. Così il pubblico incredulo ha potuto ammirare i due ...

TECHETECHETÈ / "Cantavamo così" : da Gianni Morandi ad Andrea Bocelli (anticipazioni puntata 3 agosto) : TECHETECHETÈ torna questa sera con una puntata dal titolo "Cantavamo così": i filmati ripercorreranno infatti i successi del ‘65, ‘75, ‘85 e ‘95 (anticipazioni, Rai 1 ore 20.35)(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:13:00 GMT)

L’Isola di Pietro - viaggio alla scoperta della Sardegna inseguendo Gianni Morandi : Un’esplosione interrompe l’apparente tranquillità di Carloforte devastando la vecchia Tonnara: così comincia l’Isola di Pietro, la fiction che ha visto il ritorno sul set di Gianni Morandi, girata in uno dei paradisi che meglio caratterizzano le tante diversità della Sardegna, l’isola di San Pietro. Ma già nella sigla iniziale dove si vede l’attore e cantante impegnato in una lunga corsa lungo le scogliere, si ...

Anche Gianni Morandi nel video contro l’abbandono degli animali della Polizia di Stato : Compare Anche Gianni Morandi nel video contro l'abbandono degli animali della Polizia di Stato, realizzato per la sensibilizzazione al tema che si fa drammaticamente attuale nel periodo estivo. Nella clip condivisa dalla pagina ufficiale compaiono Anche gli attori Chiara Baschetti e Michele Rosiello, che con Morandi hanno partecipato alla fiction L'Isola di Pietro, che nel mese di settembre riparte con la nuova stagione dopo il successo del ...

Grande attesa per il concerto di Gianni Morandi alla Summer Arena di Soverato : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una track list di oltre 40 brani per più di due ore di ...

Tredici Pietro/ Video - Il figlio di Gianni Morandi supera un milione di views con “Pizza e fichi” : Tredici Pietro, Il figlio di Gianni Morandi supera un milione di views con “Pizza e fichi”: il primo singolo del trapper che non ama le corsie preferenziali.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:53:00 GMT)

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Il video ufficiale del nuovo singolo : c’è subito Gianni Morandi : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Online su tutte le piattaforme digitali. (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:38:00 GMT)

Confermato il debutto de L’Isola di Pietro 2 e Solo 2 : Gianni Morandi e Marco Bocci apriranno l’autunno delle fiction di Canale 5 : Dopo una presentazione dei palinsesti fatta di tanta forma e poca sostanza, finalmente Canale 5 alza il velo sulla prossima stagione televisiva a cominciare dalla conferma del debutto de L'Isola di Pietro 2 e Solo 2. Toccherà a Gianni Morandi e Marco Bocci dare il via alla nuova stagione tv ma, a quanto pare, entrambi sono destinati a fare staffetta alla domenica sera. Da metà settembre, la data ufficiale non è ancora stata confermata, il ...

Gianni Morandi : «A Carloforte lascio una parte di me» : «Quest'inverno ho fatto una ventina di spettacoli ed era prevista una fase estiva molto più lunga. Ma l'accelerazione nella scrittura delle sceneggiature e la richiesta della produzione di anticipare ...