Gianluigi Buffon debutta domenica in Ligue 1

Gianluigi Buffon è del Paris Saint Germain : lunedì 9 la presentazione : Dopo 17 anni in bianconero Gianluigi Buffon sarà il nuovo portiere del Paris Saint Germain. L’ex portiere della Nazionale verrà

Calcio : squalifica di tre turni per Gianluigi Buffon in Champions League per l’espulsione in Real Madrid-Juventus : “Un essere umano non può fischiare un’uscita di scena di una squadra dopo un episodio stradubbio: altrimenti posto del cuore ha un bidone della spazzatura“, furono queste le parole pronunciate da Gianluigi Buffon (ex portiere della Juventus), nel noto match dell’11 aprile scorso contro il Real Madrid, in Champions League, finito con un cartellino rosso per Gigi e le frasi “poco carine” nei confronti ...

La UEFA ha comunicato di aver squalificato per tre giornate l'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon a causa dell'espulsione rimediata in Real Madrid-Juventus dello scorso 11 aprile e delle critiche rivolte dopo la partita contro l'arbitro. Buffon era stato espulso al