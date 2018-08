Gianluca Vacchi compie 51 anni | ma preferisce festeggiare i suoi non-compleanni | la

Gianluca Vacchi alla conquista dei follower in tacchi a spillo (FOTO) : Siparietto sexy in costume da bagno: ancheggia con la fidanzata Come ai vecchi tempi, Gianluca Vacchi torna a ballare sui tacchi e lancia stacchetti estivi con la fidanzata. Da quando lui e Giorgia Gabriele si erano lasciati, i siparietti di danza a due, sensuali e improbabili, erano spariti. In veste di dj, – Vacchi postava le sue serate pazze in giro per il mondo, ma ora finalmente torna a conquistare i follower con le sue esibizioni ...

Gianluca Vacchi e il video con il balletto in tacchi a spillo. Boom di visualizzazioni : Gianluca Vacchi sta trascorrendo l'estate a Ibiza, dove è dj resident dell'Amnesia. Ma tra una serata e l'altra, non dimentica di intrattenere anche i suoi follower. E pubblica un...

Gianluca Vacchi - ecco il nuovo stravagante balletto in tacchi a spillo e costume intero (VIDEO) : No, decisamente non è il solito balletto. L’imprenditore Gianluca Vacchi ha pubblicato su Instagram un video con il suo nuovo ballo dell’estate, a dir poco stravagante. Lui esce da una porta finestra con indosso un costume nero stringato (forse rubato dall’armadio della nuova fidanzata), cappello di paglia, occhiali da sole e tacchi a spillo. Ancheggia, ammicca, si muove ondeggiando e sculettando: “Questa è la vera “sfida ...

Gianluca Vacchi : la sua versione della Kiki Challenge in tacchi a spillo : Ultimamente Vacchi, infatti, ha fatto il giro del mondo passando di locale in locale in veste di dj. Ora però torna finalmente a conquistare i suoi follower e lo fà, come al solito, a modo suo. I fan ...

Tacchi a spillo e costume intero - Gianluca Vacchi e la sua particolare ‘Kiki Challenge’ in vacanza [VIDEO] : Gianluca Vacchi si mostra sensuale in vacanza, il deejay italiano in Tacchi a spillo e costume intero realizza la sua Kiki Challenge Sulle note della canzone di Drake dal titolo “In My Feelings“, Gianluca Vacchi mette in scena la sua Kiki Challenge. Di cosa si tratta? Di un balletto social che spopola in America, in cui dei giovani ragazzi si scatenano in strada sulla colonna sonora il cui testo recita: “Kiki, do you love ...

Ragazze in bikini e piscina da favola : il balletto dell’estate di Gianluca Vacchi è servito [VIDEO] : Gianluca Vacchi si scatena nell’ennesimo balletto dell’estate, il deejay italiano balla a bordo di una magnifica piscina in cui sono presenti donne audaci Il balletto dell’estate di Gianluca Vacchi arriva puntuale come il caldo ad agosto. Il deejay italiano si trova in vacanza e non manca all’appuntamento con i social, che delizia con il suo scatenato movimento di bacino. A bordo di una stupenda piscina a sfioro, ...

Gianluca Vacchi desidera un figlio prima dei 60 Anni : «Tra un dj-set e l’altro vorrei sperimentare anche un po’ di energia riproduttiva» ha detto MILANO – Gianluca Vacchi ha voglia di paternità. Il dj e star di Instagram lo ha spiegato al Corriere della Sera. A pochi giorni dal suo 50esimo compleanno, l’imprenditore italiano ha detto: «Mi manca un figlio, tra un dj-set e l’altro vorrei sperimentare anche un po’ di energia riproduttiva. Ma prima dei 60 Anni». Oggi ...

“Chi si rivede!”. Riecco Gianluca Vacchi : ecco come ritroviamo Mr. Enjoy : Era scomparso dalle scene, ma adesso è tornato. Gianluca Vacchi, cinquantun anni il prossimo 5 agosto, si autoproclama una popstar del lifestyle e lo fa dalle colonne del Corriere.it, che ha deciso di intervistarlo e capire come vive dopo il clamore degli anni passati.. Con 11 milioni e mezzo di follower e 100 milioni di visualizzazioni del nuovo singolo Love, Vacchi è per sua definizione un intrattenitore globale. Mentre cammina per la ...

Gianluca Vacchi - "Un figlio entro i 60 anni" / Mr Enjoy confessa : "Voglio diventare padre. Innamorato? No.." : Gianluca Vacchi, intervistato dal Corriere della Sera, svela: "Vorrei un figlio entro i 60 anni". La star del web ammette, però, di non essere innamorato...(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Gianluca Vacchi fa 50 anni e sogna un figlio : Gianluca Vacchi compirà 50 anni il prossimo 5 agosto e a LiberiTutti racconta di voler diventare padre. Mi manca un figlio, tra un dj-set e l'altro vorrei sperimentare anche un po' di energia riproduttiva. Ma prima dei 60 anni. L'imprenditore e star dei social al Corriere della Sera si racconta. La sua vita d'eccessi è seguita da oltre 11 milioni di follower su Instagram. Ho scelto un mestiere in cui i miei giudici hanno tra i 20 e i 30 ...

Gianluca Vacchi - nuovo balletto su Instagram. Fan impazziti : «Facciamolo anche noi» : Gianluca Vacchi lascia la Sardegna e fa il deejay in giro per il mondo: 'Villa in affitto a 270mila euro al mese'

Gianluca Vacchi - ballo per la fidanzata Sharon Fonseca / Video : l'esibizione su "Te duele" fa impazzire il web : Gianluca Vacchi balla per la fidanzata Sharon Fonseca in un Video postato sul web. l'esibizione sul brano "Te duele" è diventata già virale, collezionando milioni di visualizzazioni(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:35:00 GMT)

Malore per Giorgia Gabriele - l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi al pronto soccorso con l’amica Gilda Ambrosio [VIDEO] : Gilda Ambrosio e Giorgia Gabriele in ospedale: piccolo Malore per l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi assistita (di venerdì sera) dalla presunta fiamma di Stefano De Martino Un venerdì sera alternativo quello di Giorgia Gabriele e Gilda Ambrosio. Le due giovani e belle ragazze si ritrovano non in una festa glamour di Milano, ma al pronto soccorso per un piccolo Malore avuto dall’ex fidanzata di Gianluca Vacchi. La bella stilista pare ...