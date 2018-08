Gerry Scotti commenta l’addio di Mara Venier e l’arrivo di Iva Zanicchi

lanostratv

: @JuveVinciPerMe . Anche Gerry Scotti..???? - Rada00563645 : @JuveVinciPerMe . Anche Gerry Scotti..???? - Cettina55947248 : @Unstoppable__94 @pazzipergerry @Gerry_Scotti Tanti auguri allo Zio piú pacicco d'Italia... Buon compleanno zio @GerryScotti ... ?? - mywonbae : RT @FavManzo: Gerry Scotti is an Italian manzo -

(Di martedì 7 agosto 2018)a Domenica In: l’in bocca al lupo diUltimi giorni di vacanza perprima di iniziare un’altra intensa stagione televisiva. Il conduttore, dopo una vacanza in Sicilia, sta partendo per un’avventura in moto assieme alla compagna Gabriella Perino e a un gruppo di amici, come ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato anche di lavoro e di due sue colleghe:e Iva. Sono state già registrate alcune puntate della quinta edizione di Tu si que vales con la conduzione di Belen Rodriguez. Confermata la giuria: Maria De Filippi,, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Non ci sarà: al suo posto arriva in qualità di giudice popolare Iva. L’Aquila di Ligonchio guiderà la giuria popolare formata da 100 persone del pubblico che, votando, ...