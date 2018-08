Germania | produzione industriale in calo a giugno

Germania : prezzi alla produzione in salita oltre le attese : Teleborsa, - Crescono ancora i prezzi alla produzione della Germania . Secondo l 'Ufficio Federale di Statistica tedesco , i prezzi all'industria del mese di giugno hanno segnato una crescita dello 0,...

Farmaceutica : sorpasso dell’Italia sullla Germania - ora è prima in Ue per produzione : Italia-Germania 1-0. Il nostro Paese è ora il primo produttore farmaceutico dell’Unione europea. Dopo anni di inseguimento, l’Italia ha superato la Germania con una produzione di 31,2 miliardi di euro contro i 30 dei tedeschi. Un successo dovuto al boom dell’export che oggi sfiora i 25 miliardi. Se ne parla oggi a Roma in occasione dell’Assemblea pubblica di Farmindustria, l’associazione delle industrie ...