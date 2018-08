Germania | anziani fuggono dall' ospizio per andare al mega concerto heavy metal

Due anziani scappano dall’ospizio per andare a un festival heavy metal in Germania : Erano disposti a tutto pur di partecipare al Wacken Open Air festival, uno degli eventi più attesi nel mondo dell’heavy metal. Così, due anziani ma arzilli metallari non ci hanno pensato due volte e, nottetempo, sono scappati dall’ospizio che li ospitava e si sono lanciati tra la folla del festival, pronti a godersi una quattro giorni di musica. È successo venerdì sera in Germania, come riporta il Deutsche Welle. Il personale della ...