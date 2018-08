Gb | proposta di legge per vietare consumo carne di cane

vaccini obbligatori; marini : "non arretreremo"; barberini : "presto una proposta di legge per mantenere in umbria obbligatorietà" : Questo è il nostro unico interesse, siamo e saremo sempre a favore della scienza e della tutela della salute pubblica. I sono sicuri, utili, efficaci. Sono un atto di responsabilità verso i nostri ...

proposta Fontana - abrogazione legge Mancino : frenano premier e vice : Dal premier Conte e dai vice Di Maio e Salvini stop immediato alla Proposta del ministro per la Famiglia di abrogare la legge Mancino, che condanna gesti di razzismo e intolleranza. 'Non è nel ...

"Abrogare la legge Mancino" La proposta divide Salvini e Di Maio : 'In Italia - prosegue il ministro dello Sviluppo economico e del Welfare - alcuni giornali stanno strumentalizzando alcuni casi di cronaca per coprire le vere emergenze del Paese e tutta l'Italia lo ...

Di Maio : “Pronta proposta di legge sul reddito di cittadinanza. E studiamo copertura totale dei costi degli asili nido” : “La proposta di legge sul reddito di cittadinanza è pronta e stiamo già lavorando in coordinamento con il Mef per gli ultimi dettagli. Avrete modo a breve di discutere di tutti i dettagli della misura in questo ramo del Parlamento”. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio rispondendo al question time al Senato. “E’ una delle priorità di questo governo”, ha ribadito il leader M5s, ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Pronta la proposta di legge' : "Stiamo già lavorando agli ultimi dettagli - aggiunge il vicepremier -, in coordinamento con il ministero dell'Economia. Avrete modo a breve di discutere la misura in questo ramo dal Parlamento".

Revisori dei conti. Ok proposta di legge M5S per estendere il sorteggio anche agli enti controllati dalla Regione : "Oggi queste figure spiega Gianina Ciancio vengono nominate soltanto per scelta della politica. Grazie al pressing del M5S, si sta cambiando drasticamente rotta e Revisori verranno sorteggiati. ...

Partiti - la proposta di legge di Paragone : obbligo di dichiarazione da mille euro in su e trasparenza sulle fondazioni : Allacciate le cinture e fate gli scongiuri, perché in Parlamento non la faranno passare facilmente. Atterra sulla piattaforma Rousseau la proposta di legge del M5s che promette di portare trasparenza totale sul finanziamento privato a Partiti e fondazioni politiche, rimediando alle opacità lasciate dall’abolizione di quello pubblico che inquinano la vita politica, come dimostrano ciclicamente scandali e inchieste giudiziarie. La proposta, ...

'Libertà vaccinale' i consigliere della Lega sottoscrivono la proposta di legge di iniziativa popolare : UMWEB, I consiglieri regionali Lega, Valerio Mancini e Emanuele Fiorini rendono noto che sottoscriveranno la proposta di legge di iniziativa popolare "Libertà vaccinale" al fine di estendere il ...

'Vaccinati in quarantena' - la proposta Cinquestelle ribalta la legge Lorenzin : Stop a ogni obbligo, analisi pre vaccinali e anche un periodo di "quarantena" di 4-6 settimane per i bambini vaccinati prima del rientro a scuola. Ecco i punti principali della proposta di legge a ...

Regione Lazio - la proposta di legge del M5s : “Quarantena per i bimbi vaccinati”. L’assessore : “Antiscentifici e oscurantisti” : “Una quarantena di oltre un mese per i bambini appena vaccinati”. Apriti cielo. Fa discutere la proposta di legge regionale presentata nel Lazio dai consiglieri Davide Barillari e Roberta Lombardi, che secondo alcuni sembra strizzare l’occhio alle teorie no-vax. In particolare, all’articolo 11 “Rapporto con le scuole e certificazione”, al comma 2, si afferma che “la scuola garantisce che sia rispettato il periodo di quarantena di 4-6 settimane ...

Crocifisso obbligatorio in scuole e uffici pubblici/ Ultime notizie : la proposta di legge di Salvini : Crocifisso obbligatorio in scuole e uffici pubblici. Ultime notizie: la proposta di legge del ministro dell'interno, Matteo Salvini. Si attende ora l'esame alla Camera(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:11:00 GMT)

Lega - proposta di legge per introdurre il crocifisso obbligatorio in tutti i luoghi pubblici. Porti compresi : Crocifissi obbligatori nelle scuole, nelle università, nelle aule di giustizia, negli aeroPorti, nelle stazioni. E anche nei Porti. A rilanciare il tema in una proposta di legge è stata la Lega di Matteo Salvini. Pena prevista dai 500 ai 1000 euro per chi sgarra. E l’obbligo di esporre la croce cristiana “in luogo elevato e ben visibile”. La proposta di legge è stata presentata il 26 marzo alla Camera, a pochi giorni ...

Crocifisso in tutti gli uffici pubblici - scuole e università. La proposta di legge della Lega : Barbara Saltamartini, deputata della Lega, è prima firmataria di una proposta di legge, la n.387, per la reintroduzione del Crocifisso in tutti gli uffici e sedi pubbliche. La pdl – su iniziativa dei deputati Saltamartini, Fedriga, Castiello, Grimoldi e Guidesi – è stata presentata lo scorso 26 marzo e intitolata “Disposizioni concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni”. Si ...