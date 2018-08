Gb | gestione migranti sbagliata | Tollerano i matrimoni forzati

Asso 28 riporta 108 migranti in Libia : giallo soccorsi - l'Ue avvia verifiche. Salvini : «gestione di Tripoli» : Il rimorchiatore Asso Ventotto, dopo aver recuperato 101 migranti in difficoltà, è arrivato ieri sera nel porto di Tripoli e li ha trasbordati su un battello della Guardia costiera...

Migranti - Trump a Conte : “Un lavoro fantastico. Altri Paesi Ue prendano esempio da vostra gestione dei confini” : D’accordo con il lavoro dell’Italia sull’immigrazione. Un modus operandi, in particolare quello sui confini, che l’Europa dovrebbe prendere ad esempio. Donald Trump ha accolto il premier Giuseppe Conte alla Casa Bianca lodando il “lavoro fantastico” che secondo il presidente degli Stati Uniti sta portando avanti. In particolare, il tycoon si è detto “molto d’accordo con quello che state facendo ...

Migranti - Conte : “Comunità Sant’Egidio è esempio : corridoi umanitari in linea con nostra proposta di gestione dei flussi” : Immigrazione solo regolare con i corridoi umanitari. Lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della visita alla Comunità di Sant’Egidio a Roma, dove ha incontrato profughi, anziani e disabili: “La Comunità di Sant’Egidio ha varato in passato protocolli per realizzare corridoi umanitari”, dice Conte. “Sono iniziative importanti perché fanno arrivare in Italia – e questo è in linea con la ...

Migranti : sindaco Pozzallo - gestione hotspot rinnovata - fiducia in pm : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "L’Amministrazione comunale di Pozzallo esprime pieno e totale sostegno all’operato delle forze di polizia e della magistratura con la speranza che la vicenda si possa concludere nel più breve tempo possibile". Lo dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a propos

Migranti : intestatari fittizi per gestione accoglienza - in carcere ex deputato Ars Fratello : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – L’ex deputato regionale all’Ars Onofrio Fratello, detto Norino, è stato arrestato dai Carabinieri del Comando provinciale di Trapani con l’accusa di avere creato una rete di intestatari fittizi per gestire cooperative per l’accoglienza di Migranti. I militari, guidati dal Comandante provinciale di Trapani, colonnello Stefano Russo, stanno eseguendo un ordinanza di misura ...

