Gallipoli | spacciavano droga ai minori | arrestati 7 stranieri

(Di martedì 7 agosto 2018) Lo spaccio di sostanze stupefacenti non è una novità nel Salento. Il fenomeno si è incrementato con l'inizio della bella stagione, e vede coinvolte le marine e le zone turistiche. Le forze dell'Ordine sono sempre attente a contrastare tale fenomeno, e proprio a questa mattina risale un nuovo blitz. Dopo numerose indagini, tra cui appostamenti e pedinamenti, i militari hanno sgominato un clan dedito allo spaccio dellaproprio nella spiaggia di Baia Verde a. Lo stupefacente veniva venduto soprattutto a minorenni. Per questo sette persone, tutte giovani immigrati, sono stati tratti in arresto con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Operazione 'Var Bay' Il titolo dell'operazione condotta dai militari è stata denominata "Var Bay". Il nome prende come modello proprio il calcio, infatti il nome Var (Video Assistanti Referee) si riferisce al notissimo strumento ...