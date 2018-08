FRIBURGO | COPPIA VENDEVA FIGLIO AI PEDOFILI SUL DARKWEB Germania | condanna anche in

FRIBURGO - coppia tedesca vendeva il figlio ai pedofili sul dark web : condannati : Ha consentito che il figlio, un bimbo che oggi ha 10 anni, subisse sistematicamente abusi sessuali in cambio di denaro. In pratica lo vendeva a uomini contattati sui siti del cosiddetto ‘dark web’. Per questo motivo il Tribunale di Friburgo ha condannato la 48enne Berrin Taha, madre della vittima, e il suo compagno 39enne, Christian Lais, rispettivamente a 12 anni e mezzo e 12 anni di carcere con l’accusa di abusi sessuali e ...