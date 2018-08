ilfattoquotidiano

: Friburgo, coppia tedesca vendeva il figlio ai pedofili sul dark web: condannati - thexeon : Friburgo, coppia tedesca vendeva il figlio ai pedofili sul dark web: condannati - TutteLeNotizie : Friburgo, coppia tedesca vendeva il figlio ai pedofili sul dark web: condannati - Cascavel47 : Friburgo, coppia tedesca vendeva il figlio ai pedofili sul dark web: condannati -

(Di martedì 7 agosto 2018) Ha consentito che il, un bimbo che oggi ha 10 anni, subisse sistematicamente abusi sessuali in cambio di denaro. In pratica loa uomini contattati sui siti del cosiddetto ‘web’. Per questo motivo il Tribunale diha condannato la 48enne Berrin Taha, madre della vittima, e il suo compagno 39enne, Christian Lais, rispettivamente a 12 anni e mezzo e 12 anni di carcere con l’accusa di abusi sessuali e prostituzione forzata di minore. Oltre alla, originaria della cittadinadi Staufen, altre quattro persone sono state condannate a pene che vanno dagli otto ai dieci anni di prigione: la pena massima è andata ad un 33enne spagnolo per aver violentato diverse volte il bambino in cambio di più di 10mila euro. Il ragazzino è stato affidato ai servizi sociali. L’indagine è nata da una segnalazione anonima nell’autunno del 2017. Alla fine, ...