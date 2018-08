Frane in Val Ferret | un morto accertato; riprese le ricerche della donna dispersa - I

Frane Val d'Aosta : muore turista - dispersa la moglie : Gli sfollati sono stati portati in un centro allestito nel palazzetto dello sport di Dolonne. Danni sono stati segnalati nel villaggio di Meyen.

Frane in Val Ferret - un morto in un'auto finita nel torrente - I VIDEO : Si aggrava il bilancio delle Frane che si sono staccate nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 6 agosto in Val Ferret, nel territorio comunale di Courmayeur. Una persona è morta dopo essere rimasta ...

Frane in Val d'Aosta e Svizzera - 1 morto : 21.14 Una persona è morta a seguito di una delle Frane che si sono staccate in Val Ferret, nel territorio di Courmayeur. La vittima è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, a sua volta investita e trascinata dalla massa di fango e detriti.A causa della corrente, il corpo non è ancora stato recuperato. Un'altra frana a Orsières (Svizzera) ha portato alla chiusura nei due sensi di marcia della strada che porta al traforo del Gran San ...

Grosse Frane in Val Ferret - evacuate abitazioni e alberghi : Una frana si è staccata in val Ferret, nella località Planpinceux, nel comune di Courmayeur, ed ha invaso la strada comunale. La Protezione civile ha organizzato l'evacuazione preventiva di turisti e ...

Maltempo - Frane in Valtellina : conta dei danni dopo la paura : “Sono stati attimi di vera paura. All’improvviso ci siamo trovati, noi 6 adulti con due bambini, con la fattoria in mezzo a due frane. La bomba d’acqua ha distrutto la recinzione in legno degli animali, la vasca per la raccolta dell’acqua per l’abbeveratoio delle mucche ed e’ saltata la corrente che serve a fare funzionare le mungitrici“. E’ il racconto di Mario Clementi, titolare ...

Maltempo e Frane in Valtellina : recuperati escursionisti rimasti bloccati - evacuazioni : Forti temporali si sono registrati nella notte in Valtellina: situazione critica nel territorio di Livigno (Sondrio), dove i Vigili del fuoco volontari del paese, con i colleghi del distaccamento di Valdisotto, hanno recuperato 19 escursionisti rimasti bloccati per una frana al rifugio Fopel. I turisti sono stati accompagnati a valle e portati in salvo per mezzo di canotti sulla sponda opposta del lago del Gallo, bypassando il punto in cui la ...

Bolzano - Vallelunga : rafforzate le opere di sicurezza dopo valanghe e Frane : A Luglio 2016 due frane lungo la strada provinciale che porta a Vallelunga, in alta val Venosta, hanno comportato l’isolamento di circa 200 persone. Il rio Carlino e il rio Pedres sono esondati, invadendo la sede stradale e danneggiano le barriere costruite all’inizio del 1900. Danni sono provocati anche dall’uscita dagli argini del rio Pazzin e del rio Pezzei. A Gennaio 2018 una nevicata di proporzioni eccezionali ha provocato ...