Francesca Fialdini si svela | il fidanzato | la rivalità con Marco Liorni e la d’Urso

In viaggio con lei - su Rai 3 l'estate italiana vista da Francesca Fialdini e Angela Rafanelli : Format on the road per Francesca Fialdini e Angela Rafanelli che da oggi, domenica 5 agosto, raccontano l'estate italiana con "In viaggio con lei", su Rai 3 alle 20.30 per quattro settimane. Per tutto il mese d'agosto, quindi, la Fialdini - da settembre di nuovo al timone de La Vita in Diretta - e la Rafanelli - già Iena e nella scorsa stagione inviata di Domenica In - gireranno l'Italia nei luoghi più iconici dell'estate tricolore. Si ...

Francesca Fialdini annuncia le novità de La Vita in Diretta 2018/19 : La Vita in Diretta: Francesca Fialdini rivela le ultime novità Qualche giorno fa c’è stato l’evento dedicato ai palinsesti Rai 2018 – 2019. A questo evento era presente anche Francesca Fialdini, la quale è stata confermata alla guida della prossima edizione de La Vita in Diretta. Al suo fianco ci sarà il giornalista Tiberio Timperi, che ha preso il posto di Marco Liorni. Difatti quest’ultimo condurrà una nuova ...

Francesca Fialdini a DM : «A La Vita in Diretta cambierà tutto. Rispetto alla concorrenza siamo un’altra cosa» : Francesca Fialdini A La Vita in Diretta “cambieranno tante cose“. Ma non proprio tutte. Francesca Fialdini, ad esempio, sarà ancora alla conduzione del programma pomeridiano di Rai 1. Confermatissima. Dal 10 settembre prossimo, per lei inizierà una doppia sfida: quella di proseguire il racconto quotidiano senza Marco Liorni (“mancherà lui, mancherà anche il suo stile” ci confida) e quella di rinnovare, assieme al nuovo ...

Francesca Fialdini nel cast di Un Passo dal cielo : Un nuovo impegno per Francesca Fialdini, la conduttrice de La Vita in Diretta, pronta a debuttare anche come attrice: ecco dove e quando Non solo conduttrice radio – televisiva, Francesca Fialdini è pronta a reinventarsi anche nel mondo della recitazione. Ebbene si, il volto del pomeriggio di Rai 1 sarà tra le attrici della prossima stagione della serie campione d’ascolti “Un Passo dal cielo”. Francesca Fialdini in Un ...

Marco Liorni - addio a La Vita In Diretta/ Video - Francesca Fialdini lo fa piangere - pronto per L’Eredità? : Oggi dovrebbe essere l'ultima puntata di Marco Liorni a La Vita in Diretta. Il conduttore dovrà lasciare il timone a Tiberio Timperi ma a chi saranno dedicate le sue ultime parole?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:13:00 GMT)

