Frana in Val Ferret | un morto

Courmayeur - Frana in Val Ferret : morto un turista milanese - dispersa la moglie. Evacuate oltre 200 persone : Un turista milanese è morto e la moglie risulta dispersa dopo che l’auto su cui viaggiavano è stata travolta da una frana in Val Ferret, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, nel territorio comunale di Courmayeur. L’incidente si è verificato poco prima delle 18 di lunedì 6 agosto. Il corpo della vittima – Vincenzo Mattioli, di 61 anni – è rimasto incastrato nelle lamiere di una utilitaria, avvolta dalle acque del torrente: le ...

Maltempo - Frana Val Ferret : via all’evacuazione di 200 persone : E’ iniziata l’evacuazione delle circa 200 persone bloccate nella notte in Val Ferret, nel territorio comunale di Courmayeur, a seguito della frana staccatasi ieri, lunedì 6 agosto. “Vengono portate in elicottero in località Planpincieux e da qui, con la navetta, al forum sport center di Dolonne”, dove da ieri già si trovano altre 25 persone, spiega il sindaco, Stefano Miserocchi. Circa in 100 hanno trascorso la notte al ...

Un turista milanese di 61 anni è morto e la moglie è dispersa in seguito a due frane staccatesi vicino a Courmayeur, in Val d'Aosta, che hanno seminato paura tra i tanti turisti e hanno imposto l'evacuazione di 123 persone. La coppia era in auto quando, poco prima delle 18, è stata sorpresa dalla colata di fango e detriti causata da un violento nubifragio sulla Val Ferret, ai piedi del Monte Bianco

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una Frana su un campeggio - un morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

