Forza Italia sta con le imprese A rischio 130mila posti

Silvia Sardone lascia Forza Italia : 'Non sono più in linea con il partito' : Silvia Sardone lascia il gruppo di Forza Italia al Comune di Milano e in Regione Lombardia e approda al gruppo misto. Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale lombardo e ...

Il servizio al professionista - un punto di Forza Pilkington Italia : E oltre il mondo dell'architettura? Il vetro piano è impiegato in svariate applicazioni oltre al comparto dell'edilizia, in settori meno noti ma altrettanto interessanti. Noi cerchiamo di dare ...

Pagano - Forza Italia - sui vaccini : 'Una scelta irresponsabile' : ROMA «Una scelta irresponsabile che baratta la salute dei cittadini Italiani con un pugno di consensi elettorali, nel nome di un'ideologia cieca che prevarica le idee, la scienza e il buon senso». Il senatore Nazario Pagano è intervenuto con una pesante e dettagliata dichiarazione di voto contrario per il gruppo di Forza Italia in Senato sul Decreto Milleproroghe del ...

Terremoto in Forza Italia - la consigliera regionale lombarda Silvia Sardone passa alla Lega : Silvia Sardone, esponente storica di Forza Italia, molto nota a Milano e in Lombardia dove è consigliere comunale e regionale, lascia Forza Italia. L'approdo è la Lega di Matteo Salvini. La Sardone ha ...

Tajani carica Forza Italia "Berlusconi sarà rieletto" : Per non parlare delle conseguenza della politica industriale. Guardiamo a cosa sta succedendo con la vicenda Ilva. Vogliono salvaguardare l'ambiente sulla vicenda Ilva ma non lo vogliono sulla ...

Forza Italia "sonda" Lega e FdI : Si avvicinano le elezioni in Trentino e in Alto Adige, poi le regionali in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. E Forza Italia vuole affrontare il voto con un centrodestra unito, come ribadisce Silvio ...

Paolo Del Debbio - bomba su Forza Italia : 'Oggi non comanda Silvio Berlusconi ma Antonio Tajani' : La verità su una Forza Italia nel caos e sempre più orfana di Silvio Berlusconi , almeno la sua verità, Paolo Del Debbio la consegna in un'intervista a Il Fatto Quotidiano . Tra i fondatori del ...

Libero - le informazioni riservate sulla fuga da Forza Italia verso la Lega : Il vero focolaio di dissenso sono i Consigli regionali. Ed è la natura del sistema elettorale che spiega il perché. I 'signori delle preferenze' di Forza Italia siedono lì, non in Parlamento. È vero, ...

Matteo Salvini : 'Più contrasti con il M5s che con Forza Italia' : Dalle grandi opere, alla decrescita, fino alla giustizia: Matteo Salvini a leggere l'intervista rilasciata al Foglio sembra avere più contrasti con il M5s che con Forza Italia.

La confessione di Salvini : più contrasti col M5s che con Forza Italia : ... e il leader della Lega dice 'mi auguro che si sbagli', poi aggiunge: 'Un punto di rappresentanza e sintesi tra la volontà popolare e la decisione politica è fondamentale. Altrimenti che cosa rimane? ...

Sondaggio Swg - Lega primo partito. Crollo verticale per Forza Italia e Silvio Berlusconi : Altro giro, altro Sondaggio, altra mazzata per Forza Italia . I dati sono quelli di Swg diffusi dal TgLa7 di Enrico Mentana . Se si votasse oggi, la Lega sarebbe primo partito con il 30,3% di consensi,...

Silvia Sardone : 'Forza Italia? Perché non ci credo più. E la corte che accerchia Berlusconi...' : Silvia Sardone alle ultime regionali è stata la donna più votata d'Italia. Nel suo collegio Forza Italia, nella stessa tornata, è passata dal 13% delle Politiche al 30% delle regionali dove l'azzurra ...

Forza Italia torna a crescere : centinaia di amministratori entrano nel partito : Silvio Berlusconi lavora a fare risorgere Forza Italia. L’operazione rinascita sembra funzionare. Nonostante la propaganda di Matteo Salvini, gli azzurri

Forza Italia - ecco chi porta nel partito Silvio Berlusconi : La Lega porta via gli azzurri da Forza Italia ? Il partito di Silvio Berlusconi risponde così. Con un elenco di altrettanti amministratori pronti a iscriversi. 'Non c'è alcuna Opa da parte del ...