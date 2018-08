eurogamer

: Fortnite: il datamining svela alcune nuove skin, una è esclusiva Samsung - Eurogamer_it : Fortnite: il datamining svela alcune nuove skin, una è esclusiva Samsung -

(Di martedì 7 agosto 2018) L'arrivo disu Android è uno degli argomenti più caldi del momento, soprattutto dopo che la stessa Epic Games ha confermato che il gioco arriverà su questi dispositivi tramite browser, e non nelle librerie di Google Play.Il celebre Battle Royale non ha ancora una data d'uscita su Android ma molteplici indizi tendono a suggerire che la release sia imminente, e quando oggi è cominciata a circolare la voce di unaper i clientiin tantissimi hanno pensato che questa fosse collegata al debutto del gioco su Android.Come riporta VG24/7, un nuovodei file dihato un buon numero di costumi in arrivo nelle prossime settimane, e tra questi troviamo appunto Galaxy, che stando agli autori della scoperta sarà regalata a coloro che hanno effettuato il preorder delGalaxy Note 9. Secondo queste speculazioni, lanon avrebbe quindi un ...