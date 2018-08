Formula 1 | mercato piloti in fermento | Alonso ancora indeciso | Leclerc attende la Ferrari

Blastingnews

(Di martedì 7 agosto 2018) Pausa estiva piuttosto agitata per la1. Il, infatti, èin alto mare, con appena 6 protagonisti che, ad oggi, hanno la certezza di un sedile per la prossima stagione. Daniel Ricciardo, dopo l'annuncio ufficiale dei giorni scorsi, correrà per la Renault accanto a Nico Hulkenberg: dunque il team francese è uno dei pochi ad avere già la line-up pronta per il prossimo anno. Stesso discorso si può fare per la Mercedes, con Hamilton e Bottas confermati dalla scuderia tedesca. In Red Bull, invece, ad oggi si sa che Max Verstappen continuerà a correre per la scuderia anglo-austriaca, mentre laattualmente non ha alcun dubbio su Sebastian Vettel. Detto dei 6 driver che per la stagione 2019 hanno già il posto assicurato, resta da definireil futuro di quasi tutto lo schieramento della prossima1, tra dubbi, trattative e qualche possibile ...