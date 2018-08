Forex | per Dollar Index calo più forte in una settimana | euro riagguanta $1 | 16 Rally

Forex : avvio di giornata poco mosso per euro/dollaro - ma ancora sopra soglia 1 - 17$ : avvio di giornata poco mosso sul mercato Forex per il cambio euro/dollaro. In questo momento il cross più scambiato al mondo scambia a 1,1738, mostrando un lieve calo dello 0,12%, dopo il rafforzamento delle ultime sedute. Oggi a livello macro l'agenda vede in uscita gli aggiornamenti sulla produzione industriale di ...