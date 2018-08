Foggia | Salvini a migranti | aiutiamoci

"Svuoteremo i ghetti". Salvini a Foggia dopo la strage dei braccianti : "Svuoteremo progressivamente i ghetti, non è possibile che in una società avanzata esistano dei ghetti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Foggia sottolineando che si sta già lavorando e sono a disposizione "alcuni milioni di euro per superare la fase emergenziale". "Dobbiamo inoltre aggredire - ha aggiunto - i patrimoni dei mafiosi che campano ...

Braccianti morti : Salvini e Conte oggi a Foggia. Si indaga per caporalato. Il premier : "è sfruttamento" : 14.27 - Il premier Giuseppe Conte la pensa come la Cgil: "Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato e non c'era dignità. Dobbiamo fare in modo che questo non accada". Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del vertice di oggi presso la prefettura di Foggia dopo l'incidente stradale di ieri in cui sono morti 12 Braccianti stranieri, incidente preceduto da quello di sabato scorso quando altri 4 immigranti ...

Strage di braccianti nel Foggiano Vertice tra Conte e Salvini : «Così la mafia fa i soldi» : di Mario Ajello Il premier Conte, il ministro Salvini. Entrambi a Foggia. Oggi. L'emergenza del caporalato, lo schiavismo che sta alla base del tremendo incidente di ieri, in cui sono morti 12 ...

Scritta di insulti contro Salvini di fronte alla prefettura di Foggia : Sul palazzo di fronte alla prefettura di Foggia è comparsa una Scritta ingiuriosa nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini che arriverà nella cittadina nel primo pomeriggio per un vertice proprio in prefettura, dopo gli incidenti stradali avvenuti sabato scorso e ieri, 6 agosto, nel Foggiano, nei quali sono morti complessivamente 16 braccianti agricoli, tutti migranti che erano stipati in furgoncini.La Scritta con ...

Braccianti morti - il Ministro Salvini a Foggia : "stop al caporalato". Aperte due inchieste : 11.12 - Erano vittime del caporalato i 12 bracciati agricoli immigrati morti ieri nell'incidente occorso sulla statale 16, all'altezza di Lesina? È quanto dovranno appurare gli investigatori su mandato del procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, riferisce l’Ansa. Sempre per caporalato si indaga anche in merito all’incidente di sabato scorso in cui sono morti altri 4 Braccianti stranieri, tutti giovani dai 20 ai 27 anni, ...

Braccianti morti - il Ministro Salvini a Foggia : "stop al caporalato" : Matteo Salvini sarà oggi a Foggia per presiede il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo i sedici Braccianti agricoli che lavoravano nelle campagne della provincia morti in due incidenti stradali in meno di una settimana. Ieri dodici migranti sono morti a Lesina, sabato scorso alti quattro erano morti in un altro incidente sulla strada statale 105 nei pressi di Ascoli Satriano. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si ...

Strage di braccianti a Foggia - Salvini presiede Comitato sicurezza - : Negli ultimi giorni, in due schianti, morti 16 migranti impegnati come braccianti nelle campagne . A Foggia, per fare il punto, arriva il ministro dell'Interno: "Il caporalato non è stato sconfitto, ...

Strage di braccianti a Foggia - Salvini presiede Comitato sicurezza : Strage di braccianti a Foggia, Salvini presiede Comitato sicurezza Negli ultimi giorni, in due schianti, morti 16 migranti impegnati come braccianti nelle campagne . A Foggia, per fare il punto, arriva il ministro dell’Interno: “Il caporalato non è stato sconfitto, porterò proposte per aggredirlo”. Ministra Lezzi: “Rafforzare ...

Strage di braccianti - vertice a Foggia Salvini : 'Così la mafia fa i soldi' : Il premier Conte, il ministro Salvini. Entrambi a Foggia. Oggi. L'emergenza del caporalato, lo schiavismo che sta alla base del tremendo incidente di ieri, in cui sono morti 12 braccianti neri, e ...

Braccianti morti - Salvini oggi a Foggia : 8.50 Il ministro dell'Interno, Salvini, presiederà oggi a Foggia il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione ha lo scopo di decidere eventuali misure da adottare e fare il punto della situazione, dopo gli incidenti degli ultimi giorni in cui sono morti 16 migranti impegnati come Braccianti nelle campagne della zona. Il Comitato si riunirà in prefettura alle 14.30. Parteciperanno i rappresenti delle forze di polizia e delle ...

Strage braccianti - il grido di dolore di Don Ciotti. A Foggia arrivano Conte e Salvini : Oggi pomeriggio il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini saranno a Foggia per un vertice in Prefettura convocato d'urgenza...

Foggia - incidente morti 12 braccianti migranti/ Scontro furgone tir : Salvini "guerra al caporalato" : Foggia, nuovo incidente stradale: 10 braccianti migranti morti. Scontro frontale tra tir carico di pomodori e un furgone. Le ultime notizie sulla nuova strage(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 22:09:00 GMT)

Incidente braccianti : Salvini - domani sarò a Foggia : 'domani sarò a Foggia perché il caporalato nonostante le chiacchiere degli ultimi anni non è stato sconfitto, è più vivo che mai. La mafia ci fa gran soldi'. Il ministro dell'Interno e leader della ...