Foggia | insulti choc a Salvini sul muro di fronte alla prefettura

ilgiornale

: Scritta di insulti contro Salvini di fronte alla prefettura di Foggia - HuffPostItalia : Scritta di insulti contro Salvini di fronte alla prefettura di Foggia - ESPADA1965 : Scritta di insulti contro Salvini di fronte alla prefettura di Foggia - adrianobusolin : TSO ! 'Fai ca***e', 'ignorante'. Roberto Saviano, sparata sugli immigrati: ricoperto di insulti / Guarda -

(Di martedì 7 agosto 2018) Matteoè adopo i due drammatici incidenti di sabato e lunedì in sono morti 16 migranti. Erano stipati in camioncini guidati da caporali che li portano nei campi per la raccolta estiva.Il ministro dell'Interno è voluto andare in Puglia per mostrare la volontà del governo di risponderepiagha del caporalato che, nonostante la legge prodotta due anni fa, è ancora una realtà in molte zone del Sud. Sul caporalato - ha detto il ministro - "useremo le armi legalemente permesse per mettere in condizioni di non nuocere questi delinquenti".Disede della, doveha tenuto una conferenza stampa, alcuni (per ora) ignoti hanno vergato una scritta sulindirizzata proprio al segretario del Carroccio. La frase, impressa con una bomboletta spray rossa sul, è stata immortalata dLega-premier di. La scritta rievoca una ...