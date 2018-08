Foggia | i dodici migranti morti pagavano 5 euro per essere accompagnati a lavorare

fanpage

: Un dolore senza fine sta colpendo la Puglia e l’Italia. Dodici lavoratori in agricoltura oggi hanno perso la vita… - micheleemiliano : Un dolore senza fine sta colpendo la Puglia e l’Italia. Dodici lavoratori in agricoltura oggi hanno perso la vita… - allerame1 : RT @Nich_Ferrante: 16 vittime in 3 giorni. Un tir che si scontra con un furgone che trasporta immigrati (regolari e residenti in Italia) d… - Nich_Ferrante : 16 vittime in 3 giorni. Un tir che si scontra con un furgone che trasporta immigrati (regolari e residenti in Ital… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Sono infatti gli stessi braccianti a pagare il trasporto verso i campi. Drammatico il racconto di Marco Omizzolo, sociologo, che su quei furgoni saliva per studiare il fenomeno nell'Agro Pontino: "I caporali ammassano i lavoratori nei cassoni come bestie per portarne il più possibile. La polizia e le autorità politiche lo sanno, ma non vogliono affrontar il problema".