Foggia | due stragi di braccianti migranti in tre giorni | s’indaga per caporalato Conte

ilfattoquotidiano

: Oggi due tragici incidenti a Bologna e Foggia. Il mio pensiero va a tutte le vittime e ai loro familiari. A Bolog… - luigidimaio : Oggi due tragici incidenti a Bologna e Foggia. Il mio pensiero va a tutte le vittime e ai loro familiari. A Bolog… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT domani sarà a Bologna e a Foggia, dove si sono verificati due gravissimi incidenti,… - PietroGrasso : Due terribili tragedie in poche ore: #Bologna e #Foggia. Il cordoglio va a tutte le vittime, i feriti, i familiari. -

(Di martedì 7 agosto 2018) L’indagine perè stata estesa anche all’ultima strage di. Diventa dunque una maxi inchiesta quella sui due gravi incidenti stradali avvenuti negli ultimiin provincia di: 16 i morti, tutti lavoratori di origine africana, impegnati in queste settimane nelle raccolte stagionali, specialmente di pomodoro. Sull’incidente di sabato (4 morti e 4 feriti), avvenuto nei pressi di Ascoli Satriano, indaga la polizia di Stato, su quello di ieri (12 morti e 3 feriti), avvenuto nei pressi di uno svincolo della statale 16, indaga l’Arma dei carabinieri. Oggi, intanto, in zona è arrivato Giuseppe. “Sono qui per approfondire questi episodi che non possono essere considerati fatti occasionali: qui c’è qualcosa di più. Dietro queste morti non c’è dignità, c’era un lavoro sfruttato e non c’era dignità. ...