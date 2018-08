Flipping Death | l' interessante platform a enigmi dagli autori di Stick It to the Man è

Flipping Death - recensione : Gli Zoink, già autori di Stick It to the Man e Zombie Vikings, stanno per tornare con un nuovo e particolarissimo titolo. Il peculiare tratto artistico di Klaus Lyngeled e la penna di Ryan North - già vincitore di un Eisner Award - hanno partorito un folle mondo tutto da scoprire, pregno di misteri da risolvere e di spiriti vaganti in cerca dell'eterno riposo: questo è il contesto in cui si muoverà Penny Doewood, sostituta della Morte e ...

Flipping Death : il successore spirituale di Stick It To The Man è in arrivo la prossima settimana : Arrivano dai colleghi di Eurogamer.net delle ottime notizie per tutti coloro che sono in attesa di Flipping Death, il nuovo titolo sviluppato dallo studio svedese Zoink, già autore dell'apprezzato Stick It To The Man.Ebbene, qualche tempo fa vi avevamo riportato la finestra di lancio: era stato comunicato il gioco in uscita per questo mese, ma non era stata annunciata una data di uscita precisa.A quanto pare non bisognerà attendere molto tempo, ...