Fiorentina | Pjaca ora è ufficiale FOTO VIDEO

Calciomercato : Pjaca è un calciatore della Fiorentina - arriva l’ufficialità [CIFRE e DETTAGLI] : La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.Aper la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca per un corrispettivo di € 2 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’ACF Fiorentina S.p.A. di esercitare, al termine della stagione sportiva ...

Pjaca - l'agente : 'Fiorentina? Tutto fatto - ha scelto Marko. Che tridente con Chiesa e Simeone...' - : Marko Naletilic , agente di Marko Pjaca , ha parlato dell'imminente trasferimento dell'esterno croato dalla Juventus alla Fiorentina . Il vice campione del mondo, dal tempo nel mirino di diverse squadre, ha scelto il capoluogo toscano per mettersi in gioco e affrontare la prossima stagione con la massima costanza ed essere protagonista. Il procuratore ...

