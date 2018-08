Fincantieri | accordo con Mer Mec su Vitrociset

Leonardo : Profumo - accordo Fincantieri-Ng importante per tutti : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Il potenziale accordo tra Fincantieri e Naval Group” per un’alleanza nella cantieristica navale militare è “importante per tutti”. A sottolinearlo è l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, rispondendo alle domande degli analisti nel corso della conference per la presentazione dei risultati del primo semestre. “Se ha successo questa accordo ...