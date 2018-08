agi

: RT @Agenzia_Italia: Filippo #Tortu, la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea e sogna l’oro agli Europei - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Italia: Filippo #Tortu, la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea e sogna l’oro agli Europei - Agenzia_Italia : Filippo #Tortu, la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea e sogna l’oro agli Europei -

(Di martedì 7 agosto 2018) Oggi, ai campionati europei di atletica di Berlino, si decide la stagione di Filippo Tortu. Sembra strano scrivere questa frasei grandi risultati degli ultimi mesi. Ma è lo stesso velocista ventenne di origine sarda, ma lombardo di nascita, ad ammettere che mancare la finale sarebbe una grande delusione. “Sono concentrato, carico e con tanta voglia di correre. Gli avversari non mancano, i 100 metri schierano grossi nomi e credo che il britco Hughes sia il più forte in questo momento, ma per come sono fatto non sto a guardare gli iscritti e preferisco pensare a me stesso”. Il desiderio di assistere a un’altra grande gara cresce, oraora, e sono molti quelli che si aspettano di vederlo compiere una nuova impresa salendo sul podio. Sarebbe, del resto, il modo migliore per festeggiare il nuovo record italiano dei 100 metri strappato a Mennea, ...