Filippo Tortu in finale nei 100 metri agli Europei 2018

Atletica - Europei 2018 : Finale 100 metri con Filippo Tortu. A che ora si gareggia? Programma - orario d’inizio e tv : Filippo Tortu si è qualificato alla Finale dei 100 metri agli Europei 2018 di Atletica leggere. L’azzurro ha vinto la sua batteria in 10.12 e così alle ore 21.50 scenderà nuovamente in pista all’Olympia Stadium di Berlino per andare a caccia delle medaglie. Il brianzolo proverà a sfidare le stelle Zharnel Hughes e Jimmy Vicaut, i favoriti per la conquista del titolo: la caccia all’oro non è impossibile ma servirà davvero una ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu in finale nei 100 metri. Impressionano Vicaut e Hughes : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di Atletica a Berlino (Germania). Nella terza delle tre semifinali il 20enne lombardo ha vinto con il crono di 10″12. Discreta partenza per l’azzurro, che poi si è disteso con facilità, dando la sensazione di non forzare più di tanto per conservare preziose energie in vista della finale. Il portacolori del Bel Paese ha preceduto per appena 2 centesimi il britannico Chijindu ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : la sera di Filippo Tortu. Un sogno lungo 100 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (martedì 7 agosto, sessione serale). Questo è il grande giorno di Filippo Tortu, l’uomo più atteso di tutta la spedizione: il velocista azzurro, dopo il roboante 9.99 corso a Madrid, si presenterà ai blocchi di partenza con l’obiettivo di agguantare una medaglia e cercare anche il colpaccio da ko. Il brianzolo si presenta con il terzo tempo di accredito e ...

Filippo Tortu - la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea e sogna l'oro agli Europei : E poi la carriera futura tutta da costruire con gli studi in Economia e Management alla Luiss di Roma . La carriera Ai campionati italiani cadetti, nel 2013, Filippo Tortu arriva primo negli 80 metri ...

Filippo Tortu - la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea e sogna l’oro agli Europei : Oggi, ai campionati Europei di atletica di Berlino, si decide la stagione di Filippo Tortu. Sembra strano scrivere questa frase dopo i grandi risultati degli ultimi mesi. Ma è lo stesso velocista ventenne di origine sarda, ma lombardo di nascita, ad ammettere che mancare la finale sarebbe una grande delusione. “Sono concentrato, carico e con tanta voglia di correre. Gli avversari non mancano, i 100 metri schierano grossi nomi e ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino : è il giorno di Filippo Tortu - tutti gli azzurri in gara oggi : Lo sprinter azzurro va a caccia insieme a Jacobs e Cattaneo di un posto nella finale dei 100 metri, in programma stasera alle 21.50 Nel pomeriggio tocca a Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Federico Cattaneo: semifinali dei 100 dalle 19.30, alla ricerca della finale che si correrà poco più di due ore dopo, alle 21.50. Il primatista nazionale, in quarta corsia, troverà alla sua destra il britannico Chijindu Ujah. Jacobs, a sua volta in quarta ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia vuole volare sulle stelle - Filippo Tortu mago dei sogni. 100 metri al cardiopalma per il mito : L’Italia si stringe attorno al suo paladino, una Nazione intera vuole correre con il suo velocista sognando di raggiungere l’iperuranio, un Paese si aggrappa alla nuova icona dell’Atletica leggera che ci ha risvegliati dal torpore e che ora vuole farci entrare in una nuova dimensione. Questo è il giorno di Filippo Tortu, questa può essere la notte che fa sobbalzare tutti gli appassionati di Atletica leggera: agli Europei tutti ...

