Fifa 19 | modalità survival | nuove divisioni Fut e tante altre novità

Fifa 19 : Alex Hunter approda al Real Madrid nel primo trailer della modalità Il Viaggio : Con l'arrivo della licenza della Champions League e il rinnovo della partnership con Cristiano Ronaldo, in molti pensavano che il nuovo capitolo della modalità Il Viaggio in FIFA 19 si sarebbe concentrato sul Real Madrid.Il club spagnolo ha vinto la massima competizione europea negli ultimi tre anni, e facendo approdare il giovane Alex Hunter alla corte dei Blancos EA Sports avrebbe potuto sfruttare al meglio l'accordo con Ronaldo per utilizzare ...

La modalità Survival di Fifa 19 è realtà : un video gameplay - la possibilità di disattivare gli arbitri e tutti i dettagli : EA ha deciso di espandere ulteriormente il modo in cui i giocatori di FIFA potranno vivere il calcio all'interno del prossimo capitolo della serie calcistica che negli ultimi anni sta dominando il mercato. FIFA 19 proporrà una modalità Survival i cui dettagli hanno inevitabilmente attirato la curiosità di fan e addetti ai lavori.Le amichevoli standard possono essere messe da parte per un'altra tipologia di match in cui si può addirittura ...

Fifa 19 : Champions League - novità nel gameplay e nella modalità FUT : Come da tradizione, anche quest’anno arriverà sul mercato un nuovo capitolo di FIFA, il videogame di calcio di Electronic Arts che da anni è tra i giochi più venduti in Italia, dove cattura una buona fetta di pubblico anche tra coloro generalmente non sono appassionati di videogiochi. Per un titolo sportivo come FIFA si può dire che sia difficile presentare innovazioni di anno in anno per mantenere il pubblico interessato, aggiornare ...

FUT Division Rivals : cos’è e come funziona la nuova modalità competitiva di Fifa 19 : Fut Division Rivals è la nuova modalità competitiva di FIFA 19 che va essenzialmente a sostituire quelle che erano le Divisioni online. Si tratta di una competizione settimanale online che, per certi versi, ricorda quelle che sono le Squad Battles, introdotte per la prima volta lo scorso anno. In questa guida cercheremo di illustrare quelle […] L'articolo FUT Division Rivals: cos’è e come funziona la nuova modalità competitiva di ...

Fifa 19 : tutte le novità della modalità “Calcio d’inizio” : In Fifa19 verranno introdotte novità esclusive per quanto riguarda una delle modalità più famose del gioco: Calcio d’Inizio. La versione rinnovata di “Calcio d’inizio” apre a nuovi tipi di partite, al monitoraggio delle statistiche e a molto altro, rendendo più semplice ed entusiasmante sfidare i tuoi amici a Fifa19. Nuove modalità partita In aggiunta al […] L'articolo Fifa 19: tutte le novità della modalità “Calcio ...

EA svelerà domani la modalità Ultimate Team di Fifa 19 : Gli appassionati di calcio, archiviati i mondiali, saranno sicuramente con gli occhi puntati sul (caldissimo) calcio mercato di questi giorni e in attesa del nuovo FIFA 19.Recentemente abbiamo scoperto i segreti dietro la valutazione dei giocatori del nuovo FIFA e tra pochissimo saranno svelati i dettagli sull'amata modalità Ultimate Team.Per scoprirli bisognerà attendere domani 4 agosto, come comunicato via Twitter da EA. Grazie alla ...

Fifa 19 - in arrivo la modalità 5vs5? : ... la novità delle ultime due edizioni è ' Il Viaggio ', un'avventura dove l'utente impersona Alex Hunter, un giovane astro nascente che deve farsi largo nel complicato mondo del calcio. Fifa 19 è ...

Fifa Streets in Fifa 19 : un leak potrebbe confermare la presenza di una modalità 5 contro 5 : Dalle primissime informazioni che stanno circolando in questi mesi che ci separano dall'uscita di FIFA 19, sembra che lo sportivo di EA Sports potrà contare su un manipolo di nuove modalità di gioco completamente diverse da quelle che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni.Gli sviluppatori hanno già confermato la presenza dell'inedità modalità Sopravvivenza, e stando ad alcune immagini trapelate in rete sembra che FIFA 19 potrà segnare ...

A quanto pare - Fifa 19 avrà una modalità Survival : Se escludiamo il FUT " ovvero FIFA Ultimate Team, la modalità online introdotta nel 2009 che consente di costruire la propria squadra con le figurine dei migliori giocatori del mondo ", però, negli ...

Fifa 19 : confermata l'esistenza di una modalità "Survival" : Sembra proprio che FIFA 19 offrirà una modalità Survival, a confermarlo è una rivista tedesca e stando alle indiscrezioni del caso la modalità in questione dovrebbe funzionare sulla falsa riga della modalità Ultimo Rimasto di FIFA Street, riporta Segmentnext.Per chi non la conoscesse, la modalità Ultimo Rimasto vuole che ad ogni rete segnata il marcatore lasci il campo da gioco, per cui lo scopo è eliminare tutti i membri appartenenti al proprio ...

La modalità FUT di Fifa accusata di essere pay to win : arriva la difesa di EA : Durante un'intervista, il direttore creativo Matt Prior ha discusso della modalità FUT di FIFA, accusata di essere pay to win. Accuse che sono arrivate dopo la famosa polemica con protagonista Star Wars Battlefront 2.Come riporta Gamepur, secondo Prior, con FIFA la situazione è ben diversa:"Ci sono giocatori che non spendono un solo centesimo e competono ai massimi livelli con team pieni di top player".Read more…

Fifa 19 Survival Mode : torna la modalità “Ultimo Rimasto” di Fifa Street? : Se il 24 luglio sono state svelate le prime informazioni relative al gameplay di Fifa 19 bisognerà invece aspettare fino al 4 agosto per conoscere ulteriori novità. Tuttavia il sito francese FifaGamersblog, che già lo scorso mese aveva anticipato praticamente tutte le news arrivate in questi giorni, ha rilasciato un’ulteriore indiscrezione: nella modalità “Calcio d’inizio”, […] L'articolo Fifa 19 Survival Mode: ...

Fifa 19 rivelerà i drop rate per i pacchetti della modalità Ultimate Team : Procedono senza sosta i lavori su FIFA 19, il nuovo capitolo del simulatore calcistico di Electronic Arts pronto a invadere il mercato alla fine del prossimo mese di settembre. La sfida con il rivale di sempre, PES 2019, sembrerebbe vinta a priori, in virtù di un numero mostruoso di licenze a cui si è aggiunta la ciliegina sulla torta costituita dalla UEFA Champions League, strappata proprio al titolo di Konami. Ovviamente un tale vantaggio ...