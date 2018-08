Fifa 19 – Icone | tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT!

Fifa 19 : Johan Cruyff sarà una delle nuove icone? : In Fifa 19 dovrebbe essere presenti nuove icone ed alcuni indizi portano a credere che una di queste sarà Johan Cruyff: l’account Instagram ufficiale delle fondazione in memoria dell’ex calciatore e allenatore olandese ha infatti pubblicato una serie di immagini chiedendo agli appassionati quali dovrebbero essere le valutazioni delle 3 versioni in Fifa If Johan […] L'articolo Fifa 19: Johan Cruyff sarà una delle nuove icone? ...