Fico | caporalato schiavitù inaccettabile

La morte dei braccianti nel foggiano - Fico : combattere caporalato e mafiosi : "Le tragedie di questi giorni in Puglia ci ricordano come la vita dei braccianti sia troppo spesso legata a condizioni di vita e di lavoro inaccettabili. Questa piaga ha un nome: caporalato. E va combattuta strenuamente con interventi seri". È quanto chiede il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook. "Qualche settimana fa sono stato in Calabria e ho visto con i miei occhi cosa significa vivere in ...