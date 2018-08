Fico | Caporalato piaga da combattere con interventi seri

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) Ilè "unace va combattuta strenuamente con", sia contro gli "interessi mafiosi" sia per evitare che "ci siano lavoratori ridotti in condizione di schiavitù e pagati pochi euro all'ora". A scriverlo, su Facebook, è il presidente della Camera Roberto, commentando lo schianto tra un furgone e un tir nel quale hanno perso la vita 12 braccianti agricoli nel foggiano."Le tragedie in Puglia ci ricordano come la vita dei braccianti sia troppo spesso legata a condizioni di vita e di lavoro inaccettabili" continua, che indica nella legge sulapprovata nella scorsa legislatura "un tassello da cui partire" peri nuovi schiavisti."Non dobbiamo mai dimenticare che sulci sono interessi economici enormi: l'agricoltura rappresenta per le mafie un giro d'affari di oltre 21 miliardi di euro, uno dei settori ...