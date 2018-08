Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni Torna uno dei palcoscenici a

Il Festival internazionale dell'arte di strada e un'estate ricca di eventi a Castel del Giudice : Dalle 20.00 tra la piazza principale del paese e il suggestivo borgo dalle casette in pietra di Borgotufi ci saranno gli spettacoli degli artisti , che metteranno in scena performance e peripezie al ...

Jovanotti fa il pieno : in 70 mila a RisorgiMarche - Festival pro terremotati delle Marche : All'invito di Neri Marcorè di partecipare al concerto a favore dei terremotati per ' Risorgi Marche ', a cielo aperto e nei prati delle Marche , Jovanotti ha aderito con entusiasmo. E' stato lui a chiudere il festival di cui, con altri l'attore, è stato promotore, a favore di tutte le persone colpite dal terremoto del 2016 [VIDEO], e gia' ricco di nomi famosi che precedentemente avevano offerto il proprio contributo artistico. I prati che hanno ...

Selinunte - III edizione del Festival della Luce - tra teatro - musica e poesia : Un percorso che valorizzi il Parco Archeologico , restituendo in ogni fase del giorno, in ogni Luce , il significato del passato e del futuro all'interno delle coordinate socio culturali del nostro ...

ColleinMusica : l'11 e 12 agosto a Collelungo di San Venanzo seconda edizione del Festival tra world music e chitarra acustica : Gli spettacoli, ad ingesso gratuito, si svolgeranno in Piazza Impero, dove dalle 21.30 si esibiranno band con music he ormai entrate a far parte dell'ascolto collettivo. Sabato 11 agosto l'apertura ...

Al via la quarta edizione del Beat Festival a Empoli : tra i protagonisti - Motta - i Ministri e Cosmo : Beat si trasformerà in una grande arena dedicata a grandi e piccini che vorranno prendere contatto con gli sport, osservare le esibizioni o partecipare direttamente sotto la guida di esperti ...

Risorgimarche 2018. Jovanotti ma non solo : successo straordinario per la seconda edizione del Festival - sfondato il muro delle 150 mila ... : ... forti di questi risultati, per creare ulteriori occasioni di valorizzazione dei luoghi sedi dei concerti e a proseguire sulla via indicata dal festival attraverso eventi e spettacoli che possano far ...