Ferragosto con il sole o i temporali? Ecco gli aggiornamenti

Ferragosto Pop : a Rimini Al Bano e Romina in concerto danno il via al lungo calendario di appuntamenti verso la festa d'estate : ... fachiri, mangiafuoco, danzatrici, musicisti e artigiani del gusto si alterneranno lungo la riva e accenderanno la notte di Ferragosto in un crescendo di ritmi, sapori, fiamme, spettacoli e fuochi ...

Il premier Conte torna nel paese natale : Ferragosto a Volturara Appula per la cittadinanza onoraria : Ci sarà tutto il paese ad attenderlo. E non è un modo di dire, perché a Volturara Appula, centro sull'Appennino dauno in provincia di Foggia, al confine tra Puglia e Molise, sono rimasti in 500. Il 15 ...