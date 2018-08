“Fermi tutti | guido io” A 18 anni “ruba” un aereo e semina il panico

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) Cosa sareste disposti a fare pur di andare a un concerto che considerate imperdibile? Molti di noi si direbbero sicuramente pronti a chiedere in prestito soldi, consumare in fretta e furia gli ultimi giorni di ferie disponibili o magari raccontare qualche bugia ad amici e partner pur di riuscire a ritagliarsi un po’ di tempo per il fatidico appuntamento. Difficilmente, però, qualcuno di voi sarebbe capace di emulare quanto fatto da questo ragazzino originario dell’Arkansas, negli Stati Uniti, davvero disperato e capace di tutto pur di riuscire a realizzare il suo desiderio. Tanto da pianificare il furto di unche lo avrebbe poi condotto in un altro stato, così da permettergli di assistere a una performance rap alla quale teneva particolarmente. A raccontare questa incredibile vicenda andata in scena in America è la testata Metro.Ecco allora ...