Federico Moccia | «Adolescenti iperconnessi? Colpa dei genitori che stanno troppo sui

leggo

: L'uomo si adatta a tutto. Supera dolori, chiude storie, ricomincia, dimentica, finisce persino per annacquare grand… - 1rosaselvaggia1 : L'uomo si adatta a tutto. Supera dolori, chiude storie, ricomincia, dimentica, finisce persino per annacquare grand… - davidedesario : Federico Moccia: «Eccoli gli adolescenti figli dei genitori social» - leggoit : Federico Moccia: «Eccoli gli adolescenti figli dei genitori social» @iosonomoccia #SoloSuLeggo -

(Di martedì 7 agosto 2018) La politica? Ma se non hanno neanche un'ideologia. 'Perché non la trovano. Non hanno più un punto di riferimento credibile. Tutti sbagliano, è lecito. Ma si può sbagliare con coscienza, senza però ...