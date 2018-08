Favilli al Genoa | l' agente | ' Mancano le firme'

Genoa - tutto su Bertolacci. Favilli e Lopez - ultimi dettagli : Andrea Bertolacci, 27 anni, attualmente al Milan. LAPRESSE Il maratoneta Favilli sta per raggiungere Genova. La trattativa per portare il giovanissimo bomber della Juve in rossoblù è finalmente ...

Juve - tutte le cifre di Favilli al Genoa : Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport il Genoa investirà 5 milioni subito per assicurarsi Andrea Favilli dalla Juventus , con altri 7 per il riscatto obbligatorio a fine stagione. La Juve però ha inserito la recompra per i prossimi ...

Calciomercato Genoa - è fatta per l’arrivo di Favilli : domani si sblocca la trattativa Lisandro Lopez : Il club rossoblu ha definito l’arrivo di Favilli dalla Juventus, in attesa domani di sbloccare la trattativa per Lisandro Lopez Il mercato del Genoa non si ferma mai, il presidente Preziosi infatti ha definito l’arrivo di Favilli dalla Juventus, chiudendo una trattativa che durava ormai da parecchie settimane. Nelle prossime ore verranno limati gli ultimi dettagli, prima che venga ufficializzata la chiusura ...

Calciomercato Genoa - non solo Favilli : arriva anche il difensore : Calciomercato Genoa – Genoa attivissimo nelle ultime ore di Calciomercato, la squadra di Ballardini prende sempre più forma. Nelle ultime ore è stata chiusa la trattativa con l’attaccante della Juventus Favilli, un calciatore di sicuro talento. Preziosi scatenato, chiusa la trattativa anche per il difensore, si tratta dell’ex Inter Lisandro Lopez, tutti i dettagli sono stati limati, nella giornata di domani la definitiva ...

Genoa - è fatta per Favilli : in dettagli economici dell’affare : Favilli in procinto di passare al Genoa dopo una lunga trattativa con la Juventus che ha visto diverse concorrenti provare ad inserirsi Genoa, accordo con la Juventus per Favilli. Il Grifone si appresta ad accaparrarsi il centravanti di scuola bianconera, secondo quanto rivelato da Skysport, l’affare sarebbe in fase conclusiva sulla base di 5 milioni di prestito ed un riscatto fissato a 7 milioni. Battuta dunque la concorrenza di ...

Attento Genoa - inserimento dell’Udinese per Favilli : la situazione : Favilli conteso da diversi club del nostro campionato, Genoa ed Udinese partecipano all’asta per il giovane juventino Il Genoa sembrava ad un passo dal colpo Favilli, ma adesso sembra che l’Udinese voglia scombinare i piani del club ligure. I friulani infatti si sono inseriti nell’affare tra Preziosi e la Juventus, operazione da circa 12 milioni di euro e opzione di riacquisto, nel tentativo di soffiare da sotto il naso ...

Genoa - Preziosi fa il punto sull’affare Favilli ancora lontano dalla conclusione : Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato del caso Favilli e dell’offerta proposta alla Juventus in queste ore Il presidente del Genoa Preziosi, ha parlato di calciomercato quest’oggi, sopratutto relativamente al centravanti che dovrebbe arrivare alla corte di Ballardini nei prossimi giorni. Si tratta di Favilli della Juventus, per il quale ancora non c’è però l’intesa con i bianconeri: “Favilli ci ...

Juve-Genoa : modalità e cifre del colpo Favilli : Il Genoa spinge per Favilli e lima gli ultimi dettagli. Secondo La Gazzetta dello Sport , c'è un accordo per il trasferimento a titolo definitivo per 8 milioni, con recompra per la Juve a 15,.

Juventus - 2-0 al Bayern. Allegri : 'Bravi tutti - anche i giovanissimi. Felice per Favilli - ma andrà al Genoa' : 2-0 al Bayern Monaco: comincia al meglio la stagione della Juventus. Il successo nella prima amichevole di International Champions Cup può far sorridere Massimiliano Allegri, Felice anche per la ...

Juve : ecco quando Favilli passa al Genoa : Come riferito da Sky Sport , l'incontro odierno tra Genoa e Juventus per Andrea Favilli è servito per discutere delle tempistiche sul passaggio del giovane attaccante in rossoblù. Dopo la tourneè americana, l'ex Ascoli ...

Genoa - non sol Favilli : possibile doppio colpo in giornata : Genoa, un doppio colpo in arrivo per Ballardini, Perinetti sta lavorando alacremente sul mercato per soddisfare le richieste del tecnico Il Genoa accelera. Nel pomeriggio il ds del club ligure Perinetti ha avuto un incontro con la Juventus per discutere dell’affare Favilli. Il centravanti, secondo quanto rivelato da Skysport, sarebbe ad un passo dal sì definitivo al Grifone. Ma questa sembra non essere l’unica trattativa in ...

Favilli al Genoa : Lapadula piace all'Udinese - su Nikolaou : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , i friulani chiudono per Nicolas , Verona, con Scuffet verso Frosinone insieme ad Hallfredsson . In difesa c'è la prima offerta ufficiale per Nikolaou , 19enne ...