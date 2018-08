Fascisti contro i giornalisti - attacco continuo : Si allunga in modo preoccupante l'elenco dei 'non graditi' all'estrema destra.Sno di poche ore fa le minacce e gli insulti al collega de La Stampa Gervasoni per la sua inchiesta sulla rinascita di Avanguardia Nazionale. Una deriva preoccupante che deve essere frenata solo dall'intervevto della magistratura "Comunista di m...". Lo scrittore Nascimbeni aggredito con un coltello dai neoFascisti"

Razzismo - Ministro Fontana “abrogare la Legge Mancino”/ E' contro episodi naziFascisti : Pd “Governo più nero” : Razzismo, Ministro Fontana “abroghiamo la Legge Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:16:00 GMT)

Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: "Fascisti"

Agenda contro gli sFascisti : Caro Salvini, la rabbia non va cavalcata. Lo stato deve essere severo, ma non crudele di Mara Carfagna Quello di Claudio Cerasa è un libro utile e prezioso non solo per chi fa politica ma anche per chi, semplicemente, vuole capire un po’ di più della società che ci circonda. Per quello che mi riguar

Saremo vivi quando l'onda lunga del razzismo e della xenofobia in questo paese finirà nel nulla a cui è destinata. Saremo vivi quando i porti riapriranno. Saremo vivi quando i politici smetteranno di cercare spazio sui giornali, scegliendo la polemica del giorno dallo stupidario della cronaca. Per dirla con uno dei pezzi più famosi dei Pearl Jam, nonostante tutto, siamo ancora "alive".

I dieci erano comandati da un poliziotto in pensione e disponevano di armi e munizioni per compiere un attentato contro cittadini musulmani.

Pd in piazza contro il governo Conte : “Esecutivo populista e nato col plauso dei neoFascisti”. “Grillini? Come i leghisti” : “Un governo di destra. Un governo a cui non faremo sconti”. Il Pd scende in piazza a Roma, per la manifestazione “a difesa della Costituzione”. “Questo è un governo che nasce con il plauso dei neofascisti d’Europa”, dice Matteo Orfini. “Ed è così anche perché il Movimento 5 Stelle ne è parte: una forza che ha quelle caratteristiche e non ha nulla a che fare con la sinistra e con il Partito Democratico. Non avremmo mai potuto allearci con loro”. ...