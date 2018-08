Fascisti contro i giornalisti | attacco continuo

Agenda contro gli s Fascisti : Caro Salvini, la rabbia non va cavalcata. Lo stato deve essere severo, ma non crudele di Mara Carfagna Quello di Claudio Cerasa è un libro utile e prezioso non solo per chi fa politica ma anche per chi, semplicemente, vuole capire un po’ di più della società che ci circonda. Per quello che mi riguar

Pd in piazza contro il governo Conte : “Esecutivo populista e nato col plauso dei neoFascisti”. “Grillini? Come i leghisti” : “Un governo di destra. Un governo a cui non faremo sconti”. Il Pd scende in piazza a Roma, per la manifestazione “a difesa della Costituzione”. “Questo è un governo che nasce con il plauso dei neofascisti d’Europa”, dice Matteo Orfini. “Ed è così anche perché il Movimento 5 Stelle ne è parte: una forza che ha quelle caratteristiche e non ha nulla a che fare con la sinistra e con il Partito Democratico. Non avremmo mai potuto allearci con loro”. ...