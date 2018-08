Facebook vuole i dati finanziari e cerca alleanza con le banche

Facebook vuole “ascoltare” cosa guardiamo in TV per offrirci pubblicità mirata : Facebook ha richiesto, nel 2016 e pubblicato il 14 giugno scorso, un brevetto per poter far partire il microfono dello smartphone quando è nelle vicinanze del televisore acceso per poter mirare le proprie pubblicità in modo più accurato. Facebook non si accontenta di conoscere tutto di te, vuole di più Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, le elezioni USA 2016 influenzate dalla Russia e una serie continua di problematiche legate alla privacy ...

Quanto tempo passi su Facebook? Zuckerberg non vuole degli zombie : La notizia è di ieri e l’ha riportata Tech Crunch: Facebook sta per lanciare la funzione “Your Time on Facebook”. L’utente saprà in maniera dettagliata Quanto tempo sta trascorrendo sul social network e potrà impostare alert del tipo ‘Ehy, stai passando l’intera giornata sul newsfeed’. Al momento la funzionalità è in fase di sperimentazione e dal quartier generale dichiarano: “Vogliamo che il tempo speso su Facebook sia speso bene”. Ma è una ...

La Cina vuole aprire a Facebook - Twitter e YouTube per attrarre turisti : (Immagine: pixabay/CC) Per chi viaggia in Europa l’abbattimento dei costi del roaming – così come il tetto al costo di chiamate ed sms – è stata una buona notizia. Ora tocca alla Cina lasciare un varco nel suo Great Firewall per attrarre più turisti. La provincia meridionale dell’Hainan offrirà infatti agli stranieri accesso illimitato a Facebook, Twitter e YouTube. L’idea è quella di creare una “zona di raccolta” ...

Facebook vuole fare fact-checking sulle notizie condivise. Ma sono milioni : Facebook è deciso a combattere seriamente le fake news e lo farà con la messa a punto di un programma in 5 punti che si basa soprattutto sull’impiego massiccio di fact-checking che per quanto riguarda l’Italia verrà svolto da Pagella politica. Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, la società di consulenza britannica che, secondo le inchieste del New York Times e del Guardian, avrebbe ...

Facebook vuole fare fact-checking sulle notizie condivise. Ma sono milioni : La collaborazione del mondo accademico Facendo seguito all'annuncio di aprile, Facebook ha lanciato una nuova iniziativa per sostenere una ricerca indipendente sul ruolo dei social media nelle ...

