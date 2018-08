Facebook chiede di condividere i dati bancari degli utenti

Offende ragazzo disabile sul treno ma poi chiede scusa - la storia diventa virale su Facebook : L'episodio descritto su Facebook dallo scrittore Matteo Bussola è diventato subito virale perché, come ha ricordato lo stesso autore del post, la situazione sarebbe potuta finire in tanti modi diversi e invece si è assistito a un piccolo miracolo.Continua a leggere

Scrisse “Salvini sparati” su Facebook : iniziato oggi il processo/ Il ministro gli chiede 20mila euro : Scrisse “Salvini sparati” su Facebook: iniziato oggi il processo. Il ministro dell'interno chiede all'imputato 20mila euro danni dopo una frase molto offensiva sul social(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:08:00 GMT)

Mancano anestesisti - donna chiede aiuto su Facebook : sarà trasferita : Mancano anestesisti, donna chiede aiuto su Facebook: sarà trasferita Ricoverata all’ospedale "Incurabili" di Napoli per un carcinoma al seno, ha scritto un post per denunciare la sua situazione: non poteva essere operata per la carenza di medici. Il suo appello è stato raccolto: l'intervento verrà eseguito all'Irccs ...

Perché Facebook sta chiedendo ad alcuni utenti di controllare i post : Qualcuno potrebbe aver ricevuto questa notifica da Facebook nelle ultime ore: “Di recente abbiamo rilevato un errore tecnico che si è verificato tra il 18 e il 27 maggio e ti ha suggerito automaticamente di mostrare i tuoi post a tutti durante la loro creazione”. Di cosa si tratta? Durante una manciata di giorni a maggio – le notizie d’Oltreoceano riportano dal 18 al 22, ma la notifica sopra riportata, ricevuta in Italia, dice ...