F1 | Todt mette le cose in chiaro | “le condizioni di Michael Schumacher? Bisogna lasciarlo

sportfair

(Di martedì 7 agosto 2018) Il presidente della FIA è tornato a parlare di, chiedendo rispetto per la sua privacycontinua a lottare per la vita, provando a riprendersi tutto quello che l’incidente di Meribel gli ha tolto. Una vita al massimo, cambiata radicalmente da un sasso messosi sulla sua strada durante una discesa con gli sci. Foto Lapresse Da quel momento in poi, le notizie sulle suedi salute sono state pochissime, filtrate non solo dalla famiglia ma anche da Sabine Kehm, storica portavoce del Kaiser. Sulla questione si è soffermato Jeanche, parlando al quotidiano argentino La Nacion, ha chiesto rispetto per la privacy di: “è circondato dai suoi amici e parenti. Sono fortunato a poterlo visitare frequentemente, ma la sua salute è una questione privata e penso sia tempo di lasciar vivere ala sua vita in ...